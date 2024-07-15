Власти предложили пошаговую индексацию утильсбора на машины и автобусы

Правительство Российской Федерации планирует установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По их словам, индексация предусмотрена на виды техники, которые производят на территориях РФ и Белоруссии. Источник, знакомый с текстом соответствующего проекта постановления правительства, подчеркнул, что принятие положений не окажет влияния на стоимость автомобилей благодаря мерам государственной поддержки.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что цены на китайские автомобили в России повысятся в случае многократного увеличения утилизационного сбора. При этом такое решение «здорово подрубит» не только китайские машины, но и весь авторынок.

Накануне стало известно, что затраты россиян на покупку новых и подержанных автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 6,93 млрд рублей.