Toyota рассказала о новом семействе бензиновых двигателей. На YouTube-канале Toyota Times появился ролик с прототипом Lexus IS, который оснащён четырёхцилиндровым мотором следующего поколения. На подходе целое семейство бензиновых ДВС объёмом 1,5 и 2,0 литра: со временем они заменят и «атмосферники» 2.5, и «турбочетвёрки» 2.4, и трёхцилиндровые моторы. Анонсирован прогресс по производительности и топливной эффективности при меньших габаритах.

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Подтверждены как минимум три двигателя Toyota нового семейства: базовый 1,5-литровый «атмосферник», его турбированная версия, а также 2,0-литровая «турбочетвёрка». Все моторы подготовлены с перспективой электрификации. Судя по видеоролику с прототипом Lexus IS, инженеры готовят в том числе «драйверскую» конфигурацию, которая любит высокие обороты.

В Toyota дали понять, что компактные габариты новых моторов позволят сместить ДВС в пределы колёсной базы, уменьшить центр тяжести и вибрации. «Атмосферник» 1.5 будет на 10% компактнее нынешнего трёхцилиндрового агрегата и на 12% экономичнее.

Турбомотор 1.5 должен быть на 20% компактнее «атмосферника» 2.5, а эффективность увеличится на 30%! Флагманский 2,0-литровый турбированный двигатель должен быть на 10% компактнее актуальной «турбочетвёрки» 2.4 и на 30% экономичнее.

Сроки появления перспективных ДВС на новинках Toyota и Lexus не уточняются, но источники Financial Times говорят, что дебют состоится в конце 2026 года. Японская корпорация считает электромобили переоценёнными, так что инвестиции в новые бензиновые моторы объяснимы.