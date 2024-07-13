Обнародована статистика продаж автомобилей Aurus в 2024 году. Портал Drom.ru оценил объёмы производства люксовых седанов и кроссоверов, получив данные ГИБДД о первичной постановке на учёт в период с 1 января по 30 июня 2024-го. Оказалось, что за шесть месяцев покупателей нашли десять Aurus Komendant и 40 Aurus Senat. Три вседорожника и 32 седана изготовлены в Москве и Елабуге в 2023 году, остальные сошли с конвейера в этом году.

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Основные покупатели «Аурусов» — юридические лица. К примеру, доля «физиков» в объёмах реализации «Сенатов» — всего пять процентов. При этом цены на российские люксовые автомобили растут: и седан, и кроссовер в начальной небронированной версии стоят около 48 миллионов рублей, причём найти машину из наличия непросто.

Для спецзаказчиков «Аурусы» изготавливают силами НАМИ: в столице собирают и пуленепробиваемые версии, и лимузины, и мелкосерийные варианты (кабриолет, минивэн). Условно массовое производство запущено в Татарстане, но тех же кроссоверов с ноября 2022 года поставлено на учёт всего 16 штук. Впрочем, не все «Аурусы» сразу ставят на учёт в ГИБДД, поэтому прямой связи между статистикой продаж и статистикой регистраций нет.

В мае дебютировал обновлённый седан Aurus Senat: премьеру приурочили к инаугурации Владимира Путина. Купить рестайлинговый вариант пока нельзя: коммерческие поставки седанов клиентам стартуют только в 2025 году, а пока НАМИ выпускает машины только для Гаража особого назначения.