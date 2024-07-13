Mazda готова к началу производства наследника модели 6. Портал Autohome выяснил, что пятидверка EZ-6 пойдёт в серию в ближайшую среду, 17 июля. Новинка Mazda создана вокруг платформы Changan EPA, что подразумевает задний привод, последовательно-гибридные и чисто электрические версии. В секрете держатся комплектации и цены, но ориентиром может послужить исходный Deepal SL03, который стоит от 140-160 тысяч юаней (19-22 тысячи долларов).

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«Живая» презентация Mazda EZ-6 состоялась в апреле, и тогда считалось, что лифтбек выйдет на китайский рынок к концу года. Однако похоже, что партнёры идут с опережением графика, ведь массовое производство запустят на следующей неделе, а значит продажи могут начаться в третьем квартале.

Базовый последовательный гибрид Mazda EZ-6 — это 1,5-литровый «атмосферник» (95 сил), электромотор на 218 лошадиных сил и литий-железо-фосфатная батарея под полом. Альтернатива — «чистый» электромобиль с аналогичным аккумулятором увеличенной ёмкости и электромотором на 258 лошадиных сил. В любом случае привод задний, а салон рассчитан на пятерых.

Считается, что Mazda EZ-6 окажется эксклюзивом для Китая, то есть экспортные поставки не планируются. В приоритете «глобального» офиса марки кроссоверы, но окончательная отставка бензиновой Mazda6 — вопрос времени, поэтому ниша легковушки бизнес-класса освободится.