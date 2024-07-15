Россиянам начнут платить за доносы на пьяных водителей

Эксперимент по снижению числа «нетрезвых» ДТП решили провести в Амурской области. Если сообщение от гражданина подтвердится, то за него можно будет получить вознаграждение до семи тыс. рублей.

С сегодняшнего дня, 15 июля в Амурской области начнут платить за сообщение в полицию о водителе с признаками опьянения. Денежное вознаграждение, в случае если информация подтвердится, составит 5000 и 7000 рублей. Об этом сообщает ГКУ «Амурупрадор».

Механизм разработал региональный Минтранс совместно с другими ведомствами по поручению главы Приамурья Василия Орлова. Цель – активизировать социальный контроль в этой части.

После зарегистрированного звонка в УМВД России по Амурской области заявитель в течение 3 месяцев может обратиться в ГКУ «Амурупрадор» с заявлением на денежную выплату. Отмечается, что право на выплату денежного вознаграждения имеют только совершеннолетние.

Передать сообщение можно в дежурную часть полиции по телефонам 02, 112. При этом следует четко указать марку автомобиля, номер и район, где движется транспортное средство, а также назвать свои контактные данные.

Напомним, 14 июня 2024 года пьяный таксист врезался в толпу людей на улице Василенко в Благовещенске. Погибли пять человек, четверо ранены. Двое из них по-прежнему остаются в больнице.