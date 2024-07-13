Назван самый дешевый в обслуживании автомобиль Toyota Camry

Hotcars: Toyota Camry 2016 года имеет самые низкие затраты на техобслуживание
Из всех автомобилей Toyota Camry дешевле всего обслуживать машину 2016 модельного года. Об этом сообщает портал Hotcars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании и отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и Consumer Reports.
По словам экспертов, расходы на техобслуживание этой модели составляют всего $365 в год. Между тем, у нее есть слабые места: коробка передач, катушка зажигания, ослабление давления масла, повышенный расход масла и проблемы с подвеской, из-за чего возникают шумы при движении по неровностям.
За десять лет на обслуживание и ремонт Toyota Camry можно потратить до $4203, говорится в сообщении.
До этого Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.
Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.
Также в топ-10 попали Toyota Corolla 2016 года выпуска, Toyota RAV4 (2018), Toyota Avalon (2018), Toyota Prius (2017), Toyota Tacoma (2022), Toyota Tundra (2021) и Toyota Sienna (2016).