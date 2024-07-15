Появились новые фотографии стильного кроссовера Honda Ye S7 для Китая

Новая модель Honda под названием Ye S7 — совместная разработка японского автопроизводителя и китайского Dongfeng. Это кроссовер чуть крупнее CR-V и с колесной базой больше, чем у Pilot. Он оснащен электрической силовой установкой: в движение Ye S7 приводят два электромотора суммарной мощностью 476 лошадиных сил, которые установлены на передней и задней осях. В будущем линейка Honda Ye пополнится и другими электрокарами, включая лифтбек.

© Dongfeng Honda Weibo

Впервые Honda анонсировала линейку электрических моделей Ye в апреле этого года — тогда сообщалось, что она разрабатывается специально для китайского рынка.

Кроссовер Ye S7 станет первенцем нового семейства, в основу которого ляжет платформа Architecture W с передней двухрычажной подвеской, задней пятирычажкой, большой тяговой батареей и электронноуправляемыми амортизаторами.

© CarNewsChina, Dongfeng Honda Weibo

© CarNewsChina, Dongfeng Honda Weibo

© CarNewsChina, Dongfeng Honda Weibo

© CarNewsChina, Dongfeng Honda Weibo

© CarNewsChina, Dongfeng Honda Weibo

Вместе с порцией свежих фотографий, которые публикует СarNewsChina, появились и некоторые технические характеристики. Электромотор кроссовера, установленный на передней оси, развивает 201 лошадиную силу, а второй, который расположен на задней, — 268 лошадиных сил. На одном заряде батареи (ее емкость пока не рассекречена) Ye S7 проезжает более 500 километров.

Из оснащения заявлены 21-дюймовые диски, аудиосистема Bose, интеллектуальный голосовой ассистент, камеры вместо наружных зеркал (по всей видимости, их предложат в качестве опции), панорамная крыша с люком и две беспроводные зарядки для смартфонов.

Всего Honda рассчитывает выпустить шесть моделей с приставкой Ye к 2027 году, причем не все они будут производиться на совместном предприятии с Dongfeng. Так, например, следом за Ye S7 в Китае запустят еще один кроссовер, который назовут P7, и его будет собирать СП GAC-Honda. Флагманом же нового семейства выступит крупный лифтбек с приставкой GT.