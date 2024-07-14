Модельный ряд Jaguar за полгода сократится в шесть раз

Гендиректор бренда Эдриан Марделл сообщил инвесторам, что в этом году прекратится производство сразу пяти моделей с «рентабельностью близкой к нулю». Радикально сократив линейку, Jaguar рассчитывает увеличить маржинальность. Из привычных моделей в строю останется только флагманский кроссовер F-Pace. Новые электрокары построят на китайской платформе E0X суббренда Chery — компании Exeed.

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Стратегия Jaguar снова пересмотрена: в марте F-Pace планировалось отправить в отставку, выпустив спецверсии, но теперь жизненный цикл кроссовера решено продлить, ведь эта модель является наиболее маржинальной. Все остальные «Ягуары» снимут с конвейера: семейства XE, XF, F-Type, E-Pace и даже электрокар I-Pace станут историей до конца 2024 года.

Статистика продаж отчасти объясняет решение избавиться от пяти моделей из шести. За прошлый квартал Jaguar реализовал всего 15,3 тысячи автомобилей (по сравнению с 96 тысячами Land Rover), из которых около трети составили кроссоверы F-Pace. Адриан Марделл подчеркнул, что «ни один из пяти продуктов [которые отправят в отставку] не приносил деньги».

Линейка совершенно новых электрокаров с китайской начинкой начнёт формироваться в 2025 году. Подробностей немного, главная интрига — как рынок воспримет люксовые модели Jaguar, если основой послужат относительно бюджетные Exeed. Концепт-кар, который станет предвестником Jaguar новой волны, покажут в США осенью.