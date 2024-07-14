В пробке перед Крымским мостом скопилось 700 автомобилей

В настоящий момент в очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны кубанской Тамани находится 700 транспортных средств. Об этом сообщает официальный Telegram-канал центра оперативной информации о дорожной обстановке.

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Время ожидания составляет два часа.

А вот со стороны крымской Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Как известно, для проезда по Крымскому мосту допускаются

лишь легковые транспортные средства и рейсовые автобусы.

Следует учесть, что транспортные средства с электрическим двигателем либо с гибридной установкой в обязательном порядке направляются на инспекционно-досмотровый комплекс.