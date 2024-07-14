Renault объявила об ажиотажном спросе на кроссовер на базе Geely
Южнокорейский филиал марки подтвердил, что ежедневно на модель поступает более 650 предзаказов; за первые одиннадцать дней заявки оформили 7135 человек! Если темпы продаж не уменьшатся, то новый Renault Grand Koleos может замахнуться на статус абсолютного бестселлера рынка, потеснив Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Основой Grand Koleos послужил Geely Monjaro.
Премьера Renault Grand Koleos состоялась 27 июня, но пока филиал французской марки не опубликовал ни комплектации, ни цены. По сути новинка представляет собой перелицованный Geely Monjaro: у кроссоверов общая техника, идентичные салоны, а различия из области дизайна, оснащения и отделочных материалов.
По южнокорейским меркам интерес к Grand Koleos высок: количество предзаказов побило прошлый рекорд (5500 заявок за восемь дней) с моделью Samsung QM6 (перелицованный Renault Koleos). Однако журналисты полагают, что до публикации прайс-листов говорить об успехе вседорожника преждевременно: предзаказы могут отменить, если клон Geely Monjaro не окажется дешевле привычного Kia Sorento.
В Южной Корее именно Kia Sorento является абсолютным бестселлером рынка: за первое полугодие 2024-го покупателей нашли 51,2 тысячи кроссоверов. На третьей строчке «родственный» Hyundai Santa Fe с результатом 41,9 тысячи единиц. Именно с ними предстоит конкурировать Renault Grand Koleos с китайскими корнями.