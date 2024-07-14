Renault объявила об ажиотажном спросе на кроссовер на базе Geely

Южнокорейский филиал марки подтвердил, что ежедневно на модель поступает более 650 предзаказов; за первые одиннадцать дней заявки оформили 7135 человек! Если темпы продаж не уменьшатся, то новый Renault Grand Koleos может замахнуться на статус абсолютного бестселлера рынка, потеснив Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Основой Grand Koleos послужил Geely Monjaro.

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Премьера Renault Grand Koleos состоялась 27 июня, но пока филиал французской марки не опубликовал ни комплектации, ни цены. По сути новинка представляет собой перелицованный Geely Monjaro: у кроссоверов общая техника, идентичные салоны, а различия из области дизайна, оснащения и отделочных материалов.

По южнокорейским меркам интерес к Grand Koleos высок: количество предзаказов побило прошлый рекорд (5500 заявок за восемь дней) с моделью Samsung QM6 (перелицованный Renault Koleos). Однако журналисты полагают, что до публикации прайс-листов говорить об успехе вседорожника преждевременно: предзаказы могут отменить, если клон Geely Monjaro не окажется дешевле привычного Kia Sorento.

В Южной Корее именно Kia Sorento является абсолютным бестселлером рынка: за первое полугодие 2024-го покупателей нашли 51,2 тысячи кроссоверов. На третьей строчке «родственный» Hyundai Santa Fe с результатом 41,9 тысячи единиц. Именно с ними предстоит конкурировать Renault Grand Koleos с китайскими корнями.