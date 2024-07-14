Toyota вернёт «механику» культовому вездеходу Land Cruiser 70

Вице-президент австралийского филиала марки рассказал Car Expert об оснащении модели. Из гаммы Land Cruiser 70 уберут «неубиваемый» 4,5-литровый дизель V8 1VD-FTV, который сочетался с «механикой». При этом 5-ступенчатая коробка передач останется: её пристыкуют к четырёхцилиндровому 2,8-литровому турбодизелю 1GD-FE! Мощность останется неизменна (204 силы), крутящий момент уменьшат с 500 до 450 Нм.

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Отставка дизельного V8 объясняется ужесточением эконорм: вице-президент Toyota Australia Шон Хэнли заявил, что «изменение правил и ожиданий общества сделали отказ от старого дизеля вопросом времени». Тем не менее, все клиенты, успевшие заказать внедорожник с V8, получат свои машины.

Внедорожники с V8 снимут с конвейера в сентябре 2024 года, пикапы продержатся до конца 2025 года. В октябре этого года в гамме появится связка четырёхцилиндрового дизеля и 5-ступенчатой «механики». Это та же самая коробка передач, которая ставилась на восьмицилиндровые вездеходы, но с некоторыми доработками под более высокий крутящий момент.

Первая, вторая и третья передача укорочены, а пятая передача стала длиннее. Изменён маховик, добавлен специальный пыльник для предотвращения попадания посторонних предметов в выжимной подшипник. Также добавлен тройной синхронизатор первой передачи.

У трёхпедальных Land Cruiser 70 не будет системы помощи при спуске, но в остальном компромиссов не планируется. В настоящий момент время ожидания культовых внедорожников составляет от трёх до шести месяцев, то есть старый «Крузак» остаётся востребованным.