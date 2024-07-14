В России подорожали три кроссовера Evolute

В текущем месяце три кроссовера, реализуемые на российском рынке под брендом Evolute, стали дороже от 120 000 до 300 000 рублей.

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Удорожание затронуло такие электрифицированные модели как: Evolute i-Jet, Evolute i-Sky, а также Evolute i-Joy, которые выпускаются в Липецкой области на автомобильном заводе «Моторинвест».

Меньше всего подорожал электрический кроссовер Evolute i-Jet, удорожание составило 120 000 рублей. Данная модель кроссовера считается самой динамичной и спортивной в модельном ряду бренда. В настоящее время приобрести кроссовер Evolute i-Jet можно по цене от 3 840 000 рублей.

Evolute i-Jet приводит в движение электрический мотор, мощностью 585 лошадиных сил, привод полный. Электрокроссовер имеет запас хода 483 километра на одном заряде батареи.

Evolute i-Joy подорожал на 175 000 рублей и теперь реализуется на российском рынке по цене от 4 455 000 рублей. Evolute i-Joy приводит в движение электрический мотор мощность которого заявлена в 163 лошадиные силы, привод передний, запас хода в 407 километров.

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Evolute i-Sky получил самую большую прибавку к стоимости в размере 300 000 рублей. В настоящее время данная модель реализуется в дилерских центрах бренда по цене от 6 310 000 рублей и является самой дорогой моделью в линейке. Evolute i-Sky имеет заряд на 511 километров пути. В качестве силовой установки предусмотрен электрический мотор мощностью 204 лошадиные силы, привод передний.

Напомним, что в настоящее время в России действует государственная программа в рамках которой можно получить выгоду на приобретение российского электромобиля в размере 925 000 рублей. Для этого необходимо оформить автокредит в банке, который реализует государственную программу. Также электромобиль можно приобрести со скидкой, если старый автомобиль сдать по программе трейд-ин.