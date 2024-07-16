Очередь перед Крымским мостом выросла до 975 автомобилей

Более 970 машин остаются в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани. Об этом сообщается по состоянию на 06:00 мск в Telegram-канале об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 975 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.



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По данным на 05:00 мск, в очереди со стороны Тамани было 670 автомобилей.

Утром в понедельник движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто с 06:11 до 06:52 мск. К 06:00 мск очереди на подходах превысили 1 тыс. автомобилей, к 08:00 мск составили 1,4 тыс. машин, к 09:00 мск - 1 750.

В связи с возникшим затором пункты выдачи питьевой воды и биотуалеты развернули на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. На местах работают волонтеры. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС уточнили, что на подъезде организовано дежурство нескольких машин скорой медицинской помощи, а количество пунктов раздачи питьевой воды увеличено до восьми. В 2023 году при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с началом высокого курортного сезона с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки.

Самая протяженная очередь из машин на Крымский мост со стороны Кубани в 2023 году достигла 13 км, в течение нескольких дней заторы были ликвидированы.