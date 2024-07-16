Nissan может прекратить выпуск седанов Altima и Versa

Компания Nissan продолжает масштабную зачистку неликвидных моделей. Первыми под удар попадают, как правило, седаны: ушли Subaru Legacy, Ford Mondeo, на очереди - Chevrolet Malibu и другие. Исключения и в случае с "Ниссаном" не произошло.

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По данным Automotive News, 2025 модельный год будет последним для Nissan Versa, который в США стоит всего 16 680 долларов - на 4500 долларов меньше, чем просят за Nissan Sentra.

Вторым в закат может уйти Nissan Altima, для которого 2026 модельный год станет последним. В случае с "Альтимой" есть оговорка: в Nissan не решили относительно инвестиций в модель следующего поколения, потому что продажи машины всё ещё не так уж и плохи. В 2023 году продано 128 030 седанов. Если седан решат оставить, то в следующем поколении он будет с большой долей вероятности гибридным.

Фото: Пресс-служба Nissan

Представитель компании отметил, что седаны являются важной частью бизнес-стратегии Nissan, "так как обеспечивают преимущества по ряду характеристики, включая стоимость владения".