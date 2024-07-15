Крымский мост временно закрыли для автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе. Причины ввода ограничений не раскрываются, автолюбителей призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — написали сотрудники канала.

Накануне на Крымском мосту образовалась большая очередь из автомобилей. На стороне Тамани насчитывалось 720 машин, время ожидания составляло около трех часов. Со стороны Керчи перед пунктом досмотра очередей не было.

А 1 июля очередь на подходах к Крымскому мосту за час выросла до 945 автомобилей. Со стороны Тамани стояло 730 машин, со стороны Керчи — 215. Время ожидания проезда составляло около часа. Впервые с начала 2024 года очередь на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон превысила тысячу автомобилей.

Кроме того, в очереди перед Крымским мостом 29 июня скопилось около 600 автомобилей. Время ожидания со стороны Тамани насчитывало примерно час, со стороны Керчи — более часа. О причинах столь долгого ожидания не сообщалось. В этот день движение по мосту в Крым временно перекрывали. Всех, кто находился на переправе, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.