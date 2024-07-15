Новый гибридный Porsche 911 оказался кошмаром для тюнинг-ателье

Представитель марки объяснил нидерландскому филиалу Top Gear, что конструкция 3,6-литрового «оппозитника» с одним турбокомпрессором не подразумевает вмешательства. Всё дело в том, что в силовой установке T-Hybrid у электрической турбины нет перепускного клапана, следовательно самый простой способ повышения мощности путём увеличения давления наддува не подходит.

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В обновлённом Porsche 911 ставка сделана на двигатель с одним турбокомпрессором с электроприводом. Такая конструкция позволяет раскручивать компрессорное колесо ещё до потока выхлопных газов, а в некоторых режимах электродвигатель начинает работать как генератор. Малой кровью изменить настройку без ущерба для системы T-Hybrid не удастся.

Маломощным Porsche 911 Carrera GTS не назвать: бензиновый двигатель развивает 485 лошадиных сил и 570 Нм, а с электрической составляющей отдача повышается до 541 лошадиной силы и 610 Нм. Возможно, тюнеры смогут поработать над прошивкой, а вот замена турбины потребует нетривиальных инженерных решений и едва ли окажется массовой.

Впрочем, представитель Porsche не сомневается, что рано или поздно тюнинг-ателье найдут выход из положения. Однако в эру электромобилей и гибридов повышать отдачу стало сложнее и многие мастерские предпочитают работать только над интерьером и экстерьером.