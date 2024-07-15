Кроссовер Mazda с начинкой от Toyota RAV4 стал «глобальным». Спустя восемь месяцев после начала продаж в Китае модель CX-50 с системой Toyota Hybrid System (THS) добралась до США. В этот раз Mazda честно указала происхождение гибрида: Toyota предоставила всю начинку, а инженеры проекта CX-50 занимались только калибровкой. Новая модификация почти на 40% экономичнее базовой Mazda CX-50 с «атмосферником» 2.5 и 6-ступенчатым автоматом.

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Расширение американской линейки Mazda CX-50 за счёт гибрида Toyota приурочили к 2025 модельному году. Система проверенная: под капотом безнаддувный 2,5-литровый мотор Toyota, которому помогают три электродвигателя и электромеханический вариатор. Пиковая отдача — 222 лошадиные силы и 221 Нм.

Гибридная Mazda CX-50 может быть только с полным приводом eAWD, а зарядка от розетки не подразумевается. При этом экономичность достойная: расход бензина в смешанном цикле EPA составит 6,2 литра на 100 километров. Ещё гибрид способен буксировать прицепы полной массой до 680 килограммов. Из других особенностей — опциональная красная кожа в салоне, иные диски и передний бампер.

У американских дилеров гибридные Mazda CX-50 появятся в ноябре. Цены стартуют с 34 тысяч долларов, то есть исходная Toyota RAV4 с такой же силовой установкой дешевле примерно на две тысячи долларов. Для сравнения базовый Mazda CX-50 стоит от 30 тысяч долларов, а топовая версия с турбомотором потянет на 43 тысячи долларов.