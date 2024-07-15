Названы самые популярные автомобили с пробегом, которые продают дилеры

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на автомобили с пробегом, представленные на платформе автодилерами в первом полугодии 2024 года (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").

Лидерами по спросу стали российские и корейские марки легковых авто, а самой популярной моделью - Lada Granta.

По данным "Авито Авто", число дилеров, предлагающих автомобили, в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 29,4% или более чем на 1,5 тыс. компаний. Предложение же автомобилей с пробегом от дилеров выросло год к году на 18,7%.

В топ-5 марок авто с пробегом, представленных на "Авито Авто" дилерами, лидирует Lada: доля авто этого бренда в предложении составила 11,7%, а прирост числа объявлений за год - 38,3%. На втором месте - Kia, занявшая 10,7% от всех предложений дилеров. Год к году число объявлений о продаже авто этой марки увеличилось на 13,5%. Третью строку занимает Hyundai с долей 8,8% при росте 11,2%. Далее идет Toyota: ее доля составила 6,7%, а рост - 2%. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чья доля 5,2% при росте числа объявлений на 13,4%.

Лидером по спросу среди марок также является Lada, получившая 13,4% от всего спроса на дилерские авто с пробегом. На втором месте Kia с 8,9%, а на третьем - Hyundai с 8,1%. Четвертую строку занимает Toyota (7,1%), пятую - Volkswagen (5,3%).

Самой востребованной среди моделей стала Lada Granta: ее доля в спросе - 3,1%. На втором месте - Hyundai Solaris с 2,7%, а на третьем - Kia Rio с 2,5%. Четвертую и пятую строки рейтинга занимают Lada Vesta и Toyota Camry, получившие по 1,9% от спроса каждая. Также в топ-10 входят Volkswagen Polo, Ford Focus, Lada Priora, Skoda Octavia и Kia Sportage. Наиболее динамично растет спрос на Lada Vesta - на 19,2% год к году.

Лидером по числу дилерских объявлений стала Lada Granta: на нее пришлось 3,5% от общего количества. 3% досталось Hyundai Solaris, 2,8% - Kia Rio. Четвертое и пятое место заняли Lada Vesta (2%) и Volkswagen Polo (1,9%). Наиболее динамично растут число объявлений на Lada Granta (67,4% год к году), Kia Rio (59,9%) и Lada Vesta (57,8%).