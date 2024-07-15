Покупатели продолжают считать электромобили «недостаточно престижными»

Клиенты заставили Mercedes-Benz инвестировать в бензиновые моторы.

Немецкое издание Handelsblatt выяснило подоплёку отказа от стратегии тотальной электрификации. Траты на ДВС планировалось сократить к 2026 году в пять раз, однако структура продаж на ключевых рынках вынудила пересмотреть планы. Теперь Mercedes-Benz продолжит инвестировать в бензиновые агрегаты и гибриды на их основе, хотя цели в долгосрочной перспективе прежние.

Гендиректор Mercedes-Benz Ола Каллениус подтвердил, что на двигатели внутреннего сгорания потратят «гораздо больше» средств, причём пересмотреть пришлось программу обновления флагмана — S-Класса серии V223. Всё дело в том, что на важнейшем рынке в Китае «двести двадцать третий» продаётся в 50 раз лучше электрокара EQS!

Богатые клиенты Mercedes-Benz считают ДВС символом статуса, и автогиганту приходится с этим считаться. Большой кроссовер GLS тоже показал рост продаж после недавнего рестайлинга, тогда как спрос на EQS SUV оставляет желать лучшего. Интересно, что Handelsblatt настаивает: разработку платформы MB.EA-Large для флагманских электрокаров поставили на паузу, хотя в Mercedes-Benz этот факт опровергают.

На 2027 год запланировано большое обновление линейки бензиновых «Мерседесов», а новая стратегия автопроизводителя по сути позволяет продавать любые автомобили, ведь делать ставку на электромобили решено только в тех странах, «где позволяют рыночные условия».