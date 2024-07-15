Запчасти для российских машин захотели собирать в Африке

В 2025 году российские производители автозапчастей могут начать работу в Нигерии. О том, как комплектующие захотели собирать в африканской стране, Максим Петров, его цитирует газета «Известия».

Первая группа предпринимателей отправится в столицу Нигерии Абуджу для старта переговоров уже осенью. По словам Петрова, детали для машин, которые будут производить на другом континенте, будут поставляться как в Россию, так и в другие страны Африки. Предприятия уже вложили средства в модернизацию производств, и теперь стремятся ускорить темпы выпуска и расширить его, чтобы освоить рынки дружественных стран.

Нигерия готова гарантировать российским партнерам лояльные условия налогообложения — инвесторам в автосборочное производство оформят пятилетние налоговые каникулы. Однако производители могут столкнуться с непростой логистикой. Также на континенте мало квалифицированных работников — эту проблему собираются решить за счет низкой стоимости труда в Африке.

Сейчас в Нигерии работает порядка 15 площадок по сборке комплектующих для автомобилей — преимущественно китайских и индийских. Власти страны заинтересованы в развитии этого сегмента, чтобы придать толчок промышленности. Инвестиции в автопром помогут трудоустроить людей: уровень безработицы в стране достигает 33,3 процента.

«У нас довольно сырья, нет недостатка в знаниях, имеется обширный рынок сбыта, а теперь мы еще располагаем и планом производства автомобилей. Речь идет о мотоциклах, легковых автомобилях и тяжелых грузовиках», — пояснила министр промышленности, торговли и инвестиций Дорис Аните.



Российский производитель «АвтоВАЗ» уже задумался о производстве машин в Египте (местный партнер может стать транспортно-логистическим хабом для всего остального африканского континента), а также проявил интерес к запуску производства в Эфиопии и Гане. Чтобы сделать машины привлекательными для африканских рынков, производитель также решил переделать машины для левостороннего движения.