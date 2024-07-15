Российский завод Haval приостановил выпуск автомобилей

Завод в Тульской области отправился на "летние каникулы": корпоративный отпуск продлится с 15 по 21 июля, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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В настоящее время на заводе выпускаются кроссоверы Haval Jolion, F7/F7x и Dargo. В будущем модельная линейка может быть расширена.

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