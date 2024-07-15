Geely обновила дизайн Monjaro

Марка Geely вслед за Emgrand решила пересмотреть дизайн и другой популярной модели - кроссовера Xingyue L, продающегося в России под именем Monjaro.

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Автомобиль получил минимальные изменения в передней части. На фото, опубликованных китайским Министерством промышленности, можно увидеть иные решётку радиатора и шильдик. Вполне вероятно, что Monjaro также обзавёлся точечно пересмотренным салоном.

С точки зрения силовых агрегатов - без изменений. В КНР кроссовер продаётся с двухлитровыми турбомоторами мощностью 218 и 238 л.с.

В России Geely Monjaro можно купить только с системой полного привода, 238-сильным мотором 2.0 литра и 8-диапазонным "автоматом". Цена - 4 245 000 - 4 745 000 рублей.