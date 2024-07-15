Новинка будет продаваться под двумя разными суббрендами

© Motor.ru

BYD раскрыл характеристики электрокроссовера Leopard 3.

Из открытой базы Минпромторга КНР стало известно, что вседорожник оснастят 560-килограммовыми литий-железо-фосфатными батареями ёмкостью 78,7 киловатт-часа. Запас хода составит до 510 километров (CLTC). Заявлена двухмоторная силовая установка (449 лошадиных сил), а ожидаемая стартовая цена в Китае — 220 тысяч юаней (30 тысяч долларов). В Поднебесной новинка будет именоваться Fang Cheng Bao, а в Европе — Denza.

Leopard 3 — первый негибридный автомобиль Fang Cheng Bao и первая модель с несущим кузовом. Новинка относится к классу кроссоверов повышенной проходимости: углы въезда/съезда составляют 25/28 градусов соответственно. Длина/ширина/высота «тройки» равны соответственно 4605/1900/1720 миллиметрам, колёсная база — 2745 миллиметров.

© Fang Cheng Bao

Снаряжённая масса Leopard 3 — 2150 килограммов, а разгон 0-100 займёт 4,9 секунды. По технике новинка близка к кроссоверам BYD, а принадлежность к «премиальному» бренду подчеркнут набором опций и отделочных материалов. Салон может быть частично унифицирован с моделями Leopard 5 и Leopard 8. Интересная деталь — открывающаяся вбок пятая дверь.

В Китае презентация Leopard 3 может состояться осенью. В Европе кроссовер пополнит гамму в 2025 году. О дальнейшем развитии бренда Fang Cheng Bao сведений нет, а вот люксовая марка Yangwang готовит 1300-сильный суперседан U7.