В очереди у Крымского моста скопились 1750 автомобилей

Число автотранспортных средств, ожидающих досмотра на Крымском мосту, увеличилось к утру понедельника до 1750 с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Со стороны Краснодарского края по ситуации на 9 утра 15 июля в очереди стоят 1400 автомобилей. Время ожидания досмотра для подъезжающих машин составляет около четырех часов.

Со стороны Крыма очередь меньше в четыре раза. Там скопились 350 автомобилей. Ждать приходится более часа.

Минувшей ночью ВСУ совершили атаку на Крым при помощи беспилотников. В Севастополе системы ПВО сбили БПЛА над дачным массивом в районе мыса Фиолент.

Проезд по Крымскому мосту с начала суток 15 июля перекрывался дважды, первый раз на два часа, в второй - на 30 минут.