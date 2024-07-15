XPeng представит как минимум четыре новинки в 2025 году

А в этом году на рынок выйдут два новых электрокара марки, включая флагманский седан

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XPeng готовит четыре новых электрокара на 2025 год.

Китайская компания представит как новые модели, так и рестайлинговые версии существующих, сообщает CnEVPost со ссылкой на местные СМИ. Одна из новинок будет разработана совместно с сервисом такси DiDi. Таким образом XPeng хочет подстегнуть интерес к бренду в условиях растущей конкуренции, а также нагнать все быстрее расширяющих ассортимент соперников.

Сейчас XPeng работает над обновлением кроссоверов G6 и G9, а также седана P7i. Все они в текущем виде были представлены только в прошлом году, но их рестайлинговые варианты уже проходят начальные дорожные испытания.

© XPeng

Один из совершенно новых автомобилей будет создан в партнерстве с сервисом такси DiDi, который XPeng купила год назад. Агрегатор помог запустить бренд Mona. Его первенцем станет недорогой седан M03 с запасом хода около 500 километров, ориентированный на молодежную аудиторию. Рыночная премьера новинки, которой предстоит соперничать с Xiaomi SU7, ожидается в августе. Она станет самым дешевым автомобилем в портфеле XPeng.

До конца 2024 года XPeng покажет флагманскую «четырехдверку» P7+. Новинка с 5,06-метровым кузовом и трехметровым расстоянием между осями будет больше нынешнего P7i. Моторов будет два на выбор — на 245 либо 313 лошадиных сил. А «зрение» электрокара будет опираться не на привычный для XPeng лидар, а на камеры. Похожий подход к автономным системам применяет Tesla.

Весной относительно недорогим вариантом обзавелся кроссовер XPeng G6. Купеобразный электрокросс получил версию стоимостью 199 900 юаней (2,6 миллиона рублей) с 296-сильным двигателем и аккумулятором на 66 киловатт-часов, обеспечивающим до 580 километров хода.