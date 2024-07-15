Всех владельцев электросамокатов в России обяжут устанавливать госномер и радиомаяк

В России водителям электросамокатов будут выдавать личные регистрационные номера и радиомаячки для отслеживания их местоположения в реальном времени. Это связано с подготовкой поправок законопроекта о дополнительной ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности ко второму чтению в Госдуме. Об этом сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на слова члена Комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Артема Шейкина.

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Артем Шейкин объявил о том, что за электросамокатами будет установлен двойной контроль: их учет будет осуществляться при помощи индивидуальных регистраторов и специальных радиометок. В рамках пункта 4 дорожной карты Минтранса по урегулированию использования средств индивидуальной мобильности будет создано реестр СИМ с выдачей учетных номеров, знаков и карточек. Фиксация правонарушений и идентификация нарушителей будут осуществляться в автоматическом режиме.

Новые формы контроля будут касаться не только прокатных электросамокатов, но и частных. Каждый владелец электросамоката, независимо от того, является ли он физическим лицом, лицом, занимающимся предпринимательством, или юридическим лицом, обязан будет поставить его на учет, а также получить свой индивидуальный регистрационный номер и радиочастотный маячок.

Также, по словам Шейкина, продолжается и развивается идея с дополнительными штрафами. Например, ко второму чтению в законопроект планируют внести ряд поправок, которые позволят ужесточить наказания для электросамокатчиков-нарушителей.