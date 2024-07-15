Представлен обновленный минивэн Zeekr 009

Принадлежащий Geely китайский производитель электромобилей Zeekr представил обновленный минивэн Zeekr 009. Об этом сообщает CarNewsChina.

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Обновленный автомобиль получил дополнительную хромированную отделку переднего бампера, также на его крыше виден лидар (лазерный радар), на информации с которого базируются системы активной безопасности и помощи водителю. Дополнительная хромированная отделка внедрена и на нижней части боковин кузова.

Дорестайлинговый 009 доступен в двух вариантах компоновки, с четырьмя или шестью местами. Для обновленного минивэна будет доступен и семиместный вариант — с отдельными креслами в первом и втором ряду и сплошным трехместным диваном сзади.

Кроме того, у автомобиля появилась заднеприводная версия в двух вариантах мощности (340 и 421 л.с.). Останутся в гамме и версии с полным приводом.