Минивэн Zeekr 009 обновится и получит семиместную версию

Люксовая «дочка» Geely решила освежить один из своих бестселлеров, популярных и в России. Минивэну слегка подправили внешность, добавили новую заднеприводную версию и новый вариант с семью посадочными местами в салоне, хотя прежде модель была доступна только в четырех- либо шестиместной конфигурации. Старт продажам в Китае дадут 19 июля. Цена, как ожидается, останется на уровне нынешней — от 500 тысяч юаней (шесть миллионов рублей).

Внешние отличия от дорестайлинговой версии скромные: 009 получил хромированный декор, лидар на крыше, ранее доступный только в «топовой» комплектации, и антенну-плавник. Также добавились два новых цвета экстерьера: серый Azure Gray и зеленый Aurora Green.

© Zeekr

© Zeekr

Обновление добавило в гамму «семейный» семиместный вариант с компоновкой сидений 2+2+3. Здесь на среднем ряду есть проход, что делает более удобной посадку и высадку задних пассажиров. Также в оснащение вошли дисплей дополненной реальности диагональю 35,95 дюйма, отсек для беспроводной зарядки смартфона, особо комфортные передние кресла и холодильник.

В гамму добавили версию с задним приводом и электромотором мощностью 272 либо 471 лошадиная сила. Полноприводные версии, установки которых выдают до 777 сил, по-прежнему доступны.

На подходе еще одна новинка от Zeekr — кроссовер 7X, который поборется за покупателей с Tesla Model Y. Автомобилю, похожему на седан 007, прочат его же силовые установки и передовую батарею собственной разработки Zeekr, которую можно зарядить на 500 километров за 15 минут. На рынок 7Х выпустят до конца 2024 года.