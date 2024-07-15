АвтоВАЗ объяснил причину снятия с выпуска версий Lada Vesta Sportline

Появление пометки "не производится" в прайс-листах на автомобили Lada Vesta Sportline связано с пересмотром набора комплектаций. Произведенные ранее машины доступны у дилеров. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа.

© Газета.Ru

"Модель Vesta Sportline доступна у дилеров. Появление пометки на некоторых комплектациях связано с планомерным расширением модельного ряда и заменой комплектаций на более оснащенные версии с ESP и другими опциями комфорта и безопасности", - сообщили изданию в пресс-службе завода.



Стало известно, почему китайские автомобили в России стоят в несколько раз дороже

До этого стало известно, что в прайс-листах на седаны и универсалы Lada Vesta Sportline рядом с кодами комплектаций появилась пометка "не производится". Она относится ко всем версиям автомобилей, указанным в заводских ценниках.