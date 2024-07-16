В России увеличилось количество зарядных станций для электромобилей

В России количество зарядок растёт, а продажи электромобилей падают. В конце июня в России насчитывалось 7410 общественных зарядных станций. В это число не входят частные зарядки, которые находятся на закрытых парковках организаций и в частном секторе. С конца прошлого года количество медленных зарядок за полгода выросло на 137%, а быстрых — на 142%. А вот продажи электромобилей снижаются: в конце 2023 года их доля составляла 1,3% от общего количества проданных машин, а в июне — 0,8%.

Из-за недостатка инфраструктуры электромобили пока не пользуются высоким спросом у россиян. К 2030 году в России должно функционировать 80 тыс. зарядных станций. Для сравнения, в Китае уже сейчас насчитывается 800 тыс. Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков считает, что количество зарядок растёт благодаря субсидиям от государства, а доля продаж электрокаров падает из-за вступивших в силу 1 апреля новых правил ввоза и оформления электрокаров и гибридов. Российских моделей на электричестве пока слишком мало, россияна выбирали в основном китайские электромобили.

По данным «Автостата», сейчас по российским дорогам ездит около 50 тыс. электромобилей. Получается, что на одну зарядную станцию приходится около 6−7 электрокаров, не считая подключаемых гибридов, отмечает Кадаков.

По мнению главного редактора российского электромобильного портала EV-Start Руслана Тарасова, когда появится развитая инфраструктура, тогда россияне будут активнее переходить на электрический личный транспорт. По его словам, когда доля электрокаров достигает 4−5% в автопарке страны, начинается рост популярности. Но если зарядных станций будет мало, то и роста интереса к электрокарам можно не ждать.

А по мнению Кадакова, развитие сети зарядок и электротранспорта должно идти параллельно. «В нашей стране есть регионы, где зарегистрировано всего несколько десятков электрокаров, владельцы которых чаще всего заряжают их от бытовой сети или собственной зарядной станции. Создавать там сейчас сети зарядок не имеет смысла: они просто не будут востребованы, притом что создание и подключение каждой такой ЭЗС обходится в приличную сумму», считает эксперт.