Раскрыт дизайн нового KGM Actyon

Компания KG Mobility, которая выкупила обанкротившуюся компанию SsangYong, готовится к премьере нового Actyon. В преддверии этого события был запущен промо-сайт, на котором опубликованы фото кроссовера.

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Новые официальные фото подтвердили то, что снимки KGM Actyon на конвейере не были рендерами. При этом информации об автомобиле пока не много. Известно, что новый "Актион" позиционируется в качестве семейного купе-кроссовера (SUC) с вместительным багажником. Будут ли у новинки трёхрядные модификации, пока неизвестно.

Совершенно точно KGM Actyon оснащён электрической силовой установкой, но это не официальная заявка, а вывод, сделанный по отсутствию выхлопной системы и решётки радиатора как таковой.

На новый Actyon компания возлагает большие надежды - кросс-купе должно стать новым стартом марки и даже больше - "культовой моделью".

Дебют KGM Actyon запланирован на август 2024 года.

В настоящий момент модельная линейка KGM состоит из кроссоверов Torres (с ДВС), Torres EVX (EV), Korando E-Motion (EV), Tivoli, пикапа Musso, большого внедорожника Rexton.