Раскрыт дизайн нового KGM Actyon, кроссовер сняли на фото
Компания KG Mobility, которая выкупила обанкротившуюся компанию SsangYong, готовится к премьере нового Actyon. В преддверии этого события был запущен промо-сайт, на котором опубликованы фото кроссовера.
Новые официальные фото подтвердили то, что снимки KGM Actyon на конвейере не были рендерами. При этом информации об автомобиле пока не много. Известно, что новый "Актион" позиционируется в качестве семейного купе-кроссовера (SUC) с вместительным багажником. Будут ли у новинки трёхрядные модификации, пока неизвестно.
Совершенно точно KGM Actyon оснащён электрической силовой установкой, но это не официальная заявка, а вывод, сделанный по отсутствию выхлопной системы и решётки радиатора как таковой.
На новый Actyon компания возлагает большие надежды - кросс-купе должно стать новым стартом марки и даже больше - "культовой моделью".
Дебют KGM Actyon запланирован на август 2024 года.
В настоящий момент модельная линейка KGM состоит из кроссоверов Torres (с ДВС), Torres EVX (EV), Korando E-Motion (EV), Tivoli, пикапа Musso, большого внедорожника Rexton.