Changan начал продажи в России «зимней» версии кроссовера CS95

Китайский кроссовер Changan CS95 New получил в России заводской пакет «зимних» опций. Об этом сообщает пресс-служба бренда Changan.

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В зимний пакет вошли подогрев руля, подогрев кресла водителя, подогрев кресла переднего пассажира, подогрев пассажирских мест второго ряда и электрообогрев лобового стекла. Также была произведена адаптация двигателя автомобиля под холодные климатические условия и расширена адаптация мультимедийной системы для России.

Автомобиль уже доступен к заказу у дилеров в обновленных комплектациях: DLX (4,2 млн рублей), Black Edition (4,2 млн рублей), Tech (4,3 млн рублей), а также Tech Black Edition (4,4 млн рублей).

Changan CS95 оснащен 2.0-литровым турбомотором мощностью 226 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой АКП японской марки Aisin. Автомобиль оборудован полным приводом.

До этого стало известно, что в России начались продажи Chery Tiggo 7 Pro Max, собранных в Калуге.

В июне было продано три экземпляра модели. При этом предполагается, что покупатели могли не знать, что им продают не иномарку, а машину российской сборки. Речь идет о Chery Tiggo 7 Pro Max с 1,5-литровым двигателем на 147 л.с. и вариатором. Недавно они пропали из российской линейки Chery. Вскоре на заводе откажутся от ее сборки, а вместо этого начнется выпуск рестайлинговой версии Tiggo 7 Pro Max.