Россияне разлюбили электромобили

Самой популярной маркой остается китайский Zeekr

Россияне покупают все меньше электромобилей.

Продажи падают с апреля нынешнего года: в марте в РФ было реализовано 2499 новых электрокаров, что стало рекордом за все время, а в апреле — 2237, пишет «Автостат». В мае спрос на «электрички» обрушился вдвое, до 1096 экземпляров, и продолжил снижаться в июне, когда был куплен 1071 электрокар. Объясняют изменения на рынке изменением условий утильсбора в апреле.

Несмотря на снижение продаж, результат июня 2024 года все же выше показателя июня 2023-го, хотя всего на 1,6 процента.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются электрокары китайской марки Zeekr. На них приходится почти половина всех продаж: в июне было реализовано 424 единицы. Второе место занимают Evolute, которые собирают под Липецком, но их купили только 78 человек. Третим стал Volkswagen с 68 проданными машинами, а четвертое место занял китайский FAW (67 штук).

Что касается моделей, то больше всего россиян интересует лифтбек Zeekr 001: таким был почти каждый проданный четвертый электрокар в июне. Второй — тоже Zeekr, кроссовер X с 94 экземплярами. Завершает топ-3 FAW Bestune Nat с 67 единицами.

В целом с января по июнь 2024 года россияне приобрели 10 293 новых электромобиля — в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Лидеры в полугодии те же, что и в июле — Zeekr, Evolute, Volkswagen.

Помимо спроса на электрокары, в России снижается и интерес к люксовым машинам. В прошлом месяце во всей стране купили только 37 таких автомобилей, что на 14 процентов меньше результата июня 2023 года. Лидирует здесь Lamborghini, за которой идут Bentley и Rolls-Royce.