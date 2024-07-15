В Москве начали конфисковывать самокаты за ДТП

В Москве по решению суда впервые конфисковали электросамокат у студента-дизайнера, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на пожилую женщину. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУФСП России.

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— В связи с повторным характером правонарушения суд, руководствуясь ст. 264.1 УК РФ, постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства и лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 18 месяцев, — говорится в сообщении.



После возбуждения судебным приставом Солнцевского отделения ГУ ФССП по Москве производства для исполнения решения суда о конфискации обвиняемый не явился к приставу, после чего был подвергнут принудительному приводу. Вскоре молодой человек был вынужден передать для конфискации сотруднику органа принудительного исполнения электросамокат фирмы Dualtron Ultra.

Уточняется, что изъятие электросамоката у виновника ДТП стало первым подобным прецедентом в Москве.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение ответственности за нарушения ПДД, допущенные водителями СИМ — самокатов и велосипедов.