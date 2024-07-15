Skoda Kushaq готовится к обновлению: что о нем известно

Рестайлинговая версия модели дебютирует в Индии в 2025 году

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Skoda обновит недорогой кроссовер Kushaq.

Модель Kushaq, разработанная с прицелом на индийский рынок, в строю уже три года, и пришло время для планового рестайлинга. Кроссовер обновится в следующем году, а пока издание Autocar India собрало все, что известно о грядущем апгрейде. Во-первых, автомобиль существенно преобразится, а во-вторых, обзаведется новыми функциями, среди которых будут полностью светодиодная оптика, камеры кругового обзора и расширенный комплекс вспомогательных систем.

С момента выхода на рынок Skoda Kushaq предлагается с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 и 1,5 литра на выбор. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика», автомат с тем же количеством передач и семидиапазонный «робот» DSG, а привод только передний. Производят Kushaq на заводе в индийском городе Пуна, причем уровень локализации у модели высокий. Ходили слухи, что кроссовер может появиться и России, но до нас он так и не добрался. А в 2022 году, после начала СВО, чешский автопроизводитель свернул деятельность на российском рынке и избавился от местных активов, включая сборочные площади.

В основе Kushaq лежит модульная платформа MQB-A0, адаптированная для Индии, и с обновлением кроссовер ее сохранит. Изменения затронут дизайн экстерьера и интерьера: Autocar India прочит ему переднюю двухъярусную оптику, модернизированную радиаторную решетку, новые фонари, соединенные светящейся полосой, и переработанные бамперы спереди и сзади. Кроме того, ожидается расширение палитры цветов и новая отделка салона.

В список опций могут войти панорамная крыша, камеры кругового обзора и новые системы электронные помощники. Впрочем, Kushaq и сейчас неплохо оснащен: у него есть шесть подушек безопасности, цифровая панель приборов и вентиляция кресел.

Изменений в технической части не предвидится. Модель по-прежнему будет доступна в Индии с двигателями мощностью 115 либо 150 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач, шестидиапазонным автоматом и «робот» DSG с семью ступенями. Изменится ли цена Skoda Kushaq после рестайлинга, мы узнаем уже в 2025 году.