Казахстан предложит ЕАЭС ограничить ввоз машин старше семи лет

Власти Казахстана планируют запретить ввоз в республику автомобильного транспорта старше семи лет и для этого намерены инициировать принятие соответствующих мер на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в ходе публичных слушаний в Астане сообщил директор департамента интеграции и международного сотрудничества министерства промышленности страны Адилбек Бектибаев, передает ТАСС.

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По его словам, предложение ограничить ввоз в Казахстан машин старше семи лет поступило от рабочей группы министерства промышленности. Чиновник подчеркнул, что власти были бы рады реализовать данную инициативу.

«Мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент», — подчеркнул Бектибаев.



Он добавил, что в случае согласия других четырех стран — членов ЕАЭС запрет на ввоз автомобилей старше семи лет распространится на всю территорию союза. При этом министерство промышленности будет вносить необходимые изменения во все нормативно-правовые акты республики, уточнил чиновник.

ЕАЭС включает в себя пять государств. В состав организации входят РФ, Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия.