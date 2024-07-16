Зарядки для электрокара "Атом" позволят владельцам заработать

Зарядные станции для российского электромобиля «Атом» будут стоить от 50 до 120 тыс. рублей. Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Сервис «Атом Заряд» будет доступен для владельцев электрокаров, а также для застройщиков и управляющих компаний. Сервис предлагает подбор нужной зарядной станции, решение технических и юридических вопросов, а также доступ к IT-платформе, который позволит владельцам станций получить заработок за счет допуска на зарядку автомобилей других пользователей. С помощью платформы можно будет настраивать тариф и управлять станцией удаленно.

Домашняя зарядная станция без возможности монетизации обойдется покупателю в 50 тыс. рублей. Устройство с возможностью монетизации будет стоить 120 тыс. рублей. Для такой станции доступны пять типов зарядных кабелей, ее мощность — 22,5 кВт.