В РФ может вырасти ставка утильсбора на автотехнику

Минпромторг России предложил ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику в РФ до 2030 года включительно. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что индексация коснется легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники.

«С учетом положительной динамики отечественного производства, 2024 год может стать первым этапом реализации долгосрочной шкалы в части автомобильной техники и прицепов, ставка может быть планово проиндексирована в среднем на 70-85% в первый год, и на 10-20% каждый последующий год», — говорится в тексте.



Также Минпромторг РФ предлагает проиндексировать ставки по дорожно-строительной технике: на 15% ежегодно с 2025 до 2030 год. Кроме того рассматривается возможность отложенной индексации вступающей в силу не ранее 2026 и 2028 годов в отношении экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, производство которых в России сейчас находится на начальном этапе освоения.