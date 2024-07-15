Представлен первый отечественный вездеход на водороде

Этот вездеход, названный «Русак К-10», был разработан в сотрудничестве с компаниями «Вездеходы для севера» (Нижегородская обл.), «Кубо» (Санкт-Петербург) и «Гидроджен Энерджи» (Московская обл.).

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Представленный вездеход «Русак К-10» способен преодолевать расстояние в 400-500 км без необходимости дозаправки. Пилотный образец представляет собой пятиосную машину размером 12 х 2,9 х 3,6 метра, весом 12,5 тонн. Он может развивать скорость до 60 км/ч и вмещать до 8 пассажиров вместе с грузом весом до 2,5 тонн. Гибридная силовая установка работает на водородном топливном элементе мощностью около 120 кВт, который получает водород из шести баллонов общей емкостью 1200 литров при давлении 350 бар. Общая масса водорода на борту составляет около 30 кг. Эта система снабжает энергией тяговые литий-ионные аккумуляторы емкостью более 120 кВт*ч, которые, в свою очередь, питают синхронные электродвигатели мощностью 180 кВт с постоянными магнитами.

По словам разработчиков, в режиме движения по зимнику на крейсерской скорости водородный вездеход способен проехать до 400-500 км без необходимости дозаправки. Вездеход также может использоваться как передвижная база для работы в северных регионах, он способен преодолевать водные преграды, а шины низкого давления минимизируют воздействие на хрупкую почву Арктики.

Директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев отметил: «Для нашей команды МФТИ это не первый опыт разработки гибридных силовых систем, но безусловно один из самых знаковых. Это экспериментальный образец, проделана огромная работа, но впереди ещё ходовые испытания в различных режимах, включая суровые климатические условия заполярного Ямала. Эта работа помогла нам преодолеть множество инженерных задач и приобрести новый опыт».