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Зарядки для российского электрокара «Атом» позволят владельцам заработать

Зарядные станции для российского электромобиля «Атом» будут стоить от 50 до 120 тыс. рублей. Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Стало известно, во сколько обойдется зарядка российского электрокара «Атом»
© Газета.ру

Сервис «Атом Заряд» будет доступен для владельцев электрокаров, а также для застройщиков и управляющих компаний. Сервис предлагает подбор нужной зарядной станции, решение технических и юридических вопросов, а также доступ к IT-платформе, который позволит владельцам станций получить заработок за счет допуска на зарядку автомобилей других пользователей. С помощью платформы можно будет настраивать тариф и управлять станцией удаленно.

Домашняя зарядная станция без возможности монетизации обойдется покупателю в 50 тыс. рублей. Устройство с возможностью монетизации будет стоить 120 тыс. рублей. Для такой станции доступны пять типов зарядных кабелей, ее мощность — 22,5 кВт.

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