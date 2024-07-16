Кроссовер Hongqi HS5 подешевел на полмиллиона

Как сообщают «Автоновости дня», благодаря добавлению прямой скидки дорестайлинговая модель скинула 400−500 тысяч рублей в зависимости от версии. Базовое исполнение Comfort отныне стоит от 4 090 000 рублей, а цены на топовый вариант Deluxe начинаются от 4 590 000 рублей.

© Hongqi

Дорестайлинговый Hongqi HS5, дебютировавший на российском рынке прошлым летом, подешевел 400−500 тысяч рублей, сообщает сайт «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу марки. Причина — появление прямой скидки на автомобили 2023 модельного года. Для кроссоверов в начальной версии она составляет 500 тысяч рублей, в топовой — 400 тысяч. Новый порядок цен такой: исполнение Comfort стоит от 4 090 000 рублей, Deluxe — от 4 590 000.

© Hongqi

Hongqi HS5 — это среднеразмерный кроссовер с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 лошадиных сил (340 Нм), шестиступенчатым автоматом и полным приводом. В стандартное оснащение входят панорамный люк, комбинированная обивка сидений кожей «наппа» и алькантарой, датчик качества воздуха, бесключевой доступ. У дорогой версии Deluxe вдобавок есть функция автоматического управления дальним светом, электронноуправляемые амортизаторы и система помощи при парковке.

Помимо этого, HS5 имеет электрорегулировку водительского кресла по 12 направлениям, вентиляцию и подогрев передних сидений, подогрев задних, премиальную аудиосистему Bose с 12 динамиками, двухзонный климат-контроль и набор электронных ассистентов, среди которых есть круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и система помощи при спуске.