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В Госдуму внесен законопроект об удвоении штрафов за плохой ремонт дорог

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение до 600 тыс. рублей штрафы за некачественный ремонт дорог. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме предложили удвоить штрафы за плохой ремонт дорог
© РИА Новости
«Проект федерального закона предусматривает за совершение указанного административного правонарушения наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В настоящее время штрафы за некачественный ремонт дорог для должностных и юридических лиц составляют 20-30 тыс. рублей и 200-300 тыс. рублей соответственно.

В случае если плохое качество дороги стало причиной ДТП, должностных лиц, ответственных за ее содержание, предлагается штрафовать на 200 тыс. рублей, юридические лица — на 1 млн рублей (против нынешних 100 тыс. рублей и 500 тыс. рублей соответственно).

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