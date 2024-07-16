Автоконцерны призывают объединяться для защиты от внешнего давления

На Иннопром-2024 подвели итоги локализации в России в сфере автомобилестроения.

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Спустя год после проведения Международной промышленной выставки «Иннопром» в 2023 году, темой которой было импортозамещение, на мероприятии в этом году уже продемонстрировали результаты в части локализации. Отмечается, что российские автопроизводители, включая АВТОВАЗ, успешно осваивают новые для себя продукты.

На «Иннопром-2024» бренд Evolute привез первую гибридную модель – кроссовер i-Space. Это электрокар с семиместным салоном и совокупным запасом хода до 1150 км, его цена стартует от 2,99 млн рублей. Выпуск модели завод в Липецкой области осуществляет пока методом крупноузловой сборки, но уже к концу 2024 года запустят сборку по полному циклу, включая сварку и покраску. Фактически новинка представляет собой массовый гибрид отечественного производства.

В следующем году Evolute начнет производство электромоторов, и все электромобили и гибриды будут оснащать высокоемкими тяговыми батареями российской компании «Системы автономной энергии».

Производители коммерческой техники тоже показали на «Иннопроме» высоколокализованные модели, в частности, «Соллерс» показал новый пикап ST8 – его сборку наладят на индустриальной площадке Ульяновского автомобильного завода. Причем пилотная партия будет готова уже до конца текущего года, новинка получит полностью локализованный дизель и отечественную компонентную базу.

Грузовик «Валдай 12» и автобус Павловского завода «Ситимакс 9» локализованы на 90%. У «Валдая 12» рама, мосты, двигатель, коробка передач, надстройка разработаны и изготовлены в России. Кабину разработали иностранцы, но изготавливают ее в России по полному циклу, у «Ситимакса 9» кузов, салон, двигатель, автоматическая коробка передач и передний мост – все российского производства.

Президент «Автотора» Денис Пак подчеркнул, что грамотное формирование и развитие автокомпонентной отрасли зависит не только от партнерства между производителями, но и от политики государства.

«Простой пример: инвестиции в современный экологичный двигатель внутреннего сгорания начинаются от 250–300 млн евро, если мы говорим о полном цикле производства. При этом, размер пошлин на импортные двигатели внутреннего сгорания у нас около 5%», – привел в пример президент «Автотора».



Вице-президент по внешним связям АВТОВАЗа Сергей Громак подчеркнул, что отечественный автоконцерн тоже выступает за усиление государственного регулирования.

«Защитный барьер для утильсбора и таможенных пошлин должен быть таким, чтобы инвестировать в российское производство автокомпонентов и автомобилей стало выгоднее, чем ввозить их из-за рубежа», – уточнил вице-президент холдинга.



По мнению Громака, рынок России необходимо защищать не только от внешнего воздействия.

«Нужно защищать российских производителей автомобилей от взаимной каннибализации. Пусть лучше будут два автопроизводителя в одном сегменте с большими объемами и большими заказами в автокомпонентной отрасли, чем десять с маленькими объемами. И здесь государство через инструмент СПИК [специальный инвестиционный контракт. – Прим. ред.], на наш взгляд, должно разводить автопроизводителей по разным сегментам», – предлагает вице-президент.



Громак предлагает провести ревизию СПИКов, чтобы понять – не слишком ли много производителей с разными платформами и моделями функционируют в определенном сегменте и насколько целесообразна их деятельность с точки зрения локализации.