“Ингосстрах” вышел на рынок каско праворульных машин

“Ингосстрах” запускает каско сегмента праворульных автомобилей, следует из релиза. Страховка доступна только жителям Дальнего Востока, Урала и Сибири, где это наиболее актуально. Страховать предлагается автомобили возрастом до 15 лет. Первым на это внимание обратил “Коммерсантъ”. Во “Всероссийской страховой компании” (ВСК) не исключили запуск аналогичного продукта.

Сейчас в этом сегменте работает “РЕСО-Гарантия”. Со слов старшего управляющего продуктом по автострахованию “РЕСО-Гарантии” Павла Яковлева, первоначальное страхование по каско для физлиц допускалось для машин до семи лет, если они ранее не страховались, а в случае перехода из другой страховой компании — до 12 лет. По его словам, в ближайшее время в компании будет введен единый возраст вновь принимаемых автомобилей до 12 лет по любому сегменту.

Однако виды возмещения страховщиков отличаются: в “РЕСО-Гарантии” возмещение предоставляется только ремонтом автомобилей, а в “Ингосстрахе” возмещение будет предоставляться только деньгами.

По данным “Банки.ру” на апрель, средняя цена полного автокаско составляла 51,7 тысяч рублей, в свою очередь мини-каско стоило около 13 тысяч. В полном варианте каско покрывает сразу несколько рисков: это может быть угон, ущерб и другие риски, связанные с повреждением огнем или водой. Однако, россияне стали все больше оформлять полисы каско с ограниченным покрытием, которые покрывают либо только угон, либо только причинение ущерба. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) ранее подтверждали рост числа проданных полисов усеченного каско.