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“Ингосстрах” вышел на рынок каско праворульных машин

“Ингосстрах” запускает каско сегмента праворульных автомобилей, следует из релиза. Страховка доступна только жителям Дальнего Востока, Урала и Сибири, где это наиболее актуально. Страховать предлагается автомобили возрастом до 15 лет. Первым на это внимание обратил “Коммерсантъ”. Во “Всероссийской страховой компании” (ВСК) не исключили запуск аналогичного продукта.

«Ингосстрах» вышел на рынок КАСКО праворульных машин
© РИА Новости

Сейчас в этом сегменте работает “РЕСО-Гарантия”. Со слов старшего управляющего продуктом по автострахованию “РЕСО-Гарантии” Павла Яковлева, первоначальное страхование по каско для физлиц допускалось для машин до семи лет, если они ранее не страховались, а в случае перехода из другой страховой компании — до 12 лет. По его словам, в ближайшее время в компании будет введен единый возраст вновь принимаемых автомобилей до 12 лет по любому сегменту.

Однако виды возмещения страховщиков отличаются: в “РЕСО-Гарантии” возмещение предоставляется только ремонтом автомобилей, а в “Ингосстрахе” возмещение будет предоставляться только деньгами.

По данным “Банки.ру” на апрель, средняя цена полного автокаско составляла 51,7 тысяч рублей, в свою очередь мини-каско стоило около 13 тысяч. В полном варианте каско покрывает сразу несколько рисков: это может быть угон, ущерб и другие риски, связанные с повреждением огнем или водой. Однако, россияне стали все больше оформлять полисы каско с ограниченным покрытием, которые покрывают либо только угон, либо только причинение ущерба. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) ранее подтверждали рост числа проданных полисов усеченного каско.

Автоновости
Павел Яковлев
Коммерсант
РЕСО-гарантия
ВСК
Ингосстрах