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Россияне стали отказываться от покупки автомобилей с пробегом

В июне 2024 года в России было продано 499,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,6% меньше, чем в мае, и на 0,5% ниже результата прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В России сократились продажи автомобилей с пробегом
© Газета.Ru

Отмечается, что лидирует на рынке подержанных авто Lada, продажи подержанных машин которой увеличились к прошлому году на 15,7%, до 122,8 тыс. единиц. Второе место занимает бренд Toyota. Но перепродажи этих машин упали на 14,7%, до 51,5 тыс. единиц. Третье и четвертое место у корейских Kia и Hyundai. Реализация Kia с пробегом в июне выросла на 1,5%, до 29,1 тыс. автомобилей, Hyundai — сократилась на 2,5%, до 27,7 тыс. единиц. Пятое место в июне у Nissan. Перепродажи автомобилей бренда сократились на 10,7%, до 23,8 тыс. единиц.

Среди моделей лидирует Lada 2107. Перепродажи модели в июне выросли на 34,4% к прошлому году, до 11,2 тыс. машин. Второе и третье места у Kia Rio (рост на 9,3%, до 10,5 тыс. единиц) и Hyundai Solaris (рост на 4,4%, до 10,1 тыс. единиц). Четвертое место у Lada Samara, которая разошлась тиражом 10 тыс. машин, что на 1,5% выше, чем годом ранее. На пятом месте Ford Focus: перепродажи этих авто снизились на 12,2%, до 9,3 тыс. единиц.

До этого стало известно, что затраты россиян на покупку новых и подержанных автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 6,93 млрд рублей.

На покупку новых автомобилей россияне потратили лишь 37% от этой суммы (2,59 млрд рублей). В 2023 году общая емкость рынка составила 12,64 трлн рублей, но на новые машины пришлось всего 27% от этой суммы, или 3,37 млрд рублей.

Кроме того, по данным агентства «Автостат», в России при бюджете 2 млн рублей можно купить новый автомобиль Lada, УАЗ или Москвич.

Так, самой бюджетной моделью оказалась Lada Granta. В июне минимальная рекомендованная розничная цена на «гранту» составила 699 тыс. рублей. Также, до 2 млн рублей по РРЦ предлагаются Lada Largus, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

Кроме того, в категорию автомобилей до 2 млн рублей попали три модели УАЗ — «Патриот» (1,6 млн рублей), «Пикап» (1,6 млн рублей) и «Хантер» (1,4 млн рублей). Также до 2 млн рублей можно купить «Москвич 3». Цены начинаются от 1,6 млн рублей.

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