АвтоВАЗ выпустил обновленный внедорожник Lada Niva Legend

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил несколько экземпляров внедорожника Lada Niva Legend с доработками. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

© Газета.Ru

«С конвейера сошло два пробных автомобиля Lada Niva Legend с белыми повторителями поворота на крыле, и белыми указателями поворота над фарой, ходовые огни светодиодные, остальное без изменений», — говорится в сообщении.



О том, когда такие автомобили поступят в продажу и изменится ли цена Lada Niva Legend из-за доработок, не сообщается.

До этого «АвтоВАЗ» собрал партию внедорожников Lada Niva Travel, снабженных подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

В рамках пробной партии изготовлено пять машин белого цвета с подушками безопасности. На них установлено такое же рулевое колесо, как на модели Lada Granta. На массово выпускаемые «АвтоВАЗом» Lada Niva Travel без подушек безопасности устанавливается руль другой конфигурации.