Появились новые подробности белорусского электрокара

На этот вопрос журналистам ответил генеральный директор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский, его слова приводит портал «Китайские автомобили». Он рассказал, что «БелДжи» передал разработчикам автомобиль — кроссовер X50 — и всю необходимую документацию по этой модели, а также выступил в роли консультанта. Рабочее название электромобиля — Belgee eX50, он оснащен литий-ионной батареей с ячейками корейского производства, при этом все компоненты электропривода — белорусские.

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По словам Свидерского, работа над созданием национального электрокара позволяет перенять компетенции у китайских коллег, которые в свою очередь имеют многолетний опыт сотрудничества с Volvo. «Гигантские самосвалы и карьерную технику выпускать умеем, а своих наработок в области легкового автомобилестроения пока что нет, и набирать компетенцию можно только на конкретных задачах, — подчеркнул глава „БелДжи“. — Если проект первого белорусского электромобиля окажется не только технически реализуемым, но еще и коммерчески успешным, то, как минимум, сэкономим на сварке, окраске и сборке».

Некоторые характеристики Belgee eX50 были рассекречены еще в начале 2024 года. Тогда прототип электрического кроссовера на базе X50 (который представляет собой дорестайлинговый Geely Coolray) продемонстрировали президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Прототип был оснащен синхронным электромотором номинальной мощностью 80 киловатт, или 109 лошадиных сил (максимальная мощность — 120 киловатт, или 163 силы) и литий-ионной батареей емкостью 65 киловатт-часов. Заявленный запас хода — «более 400 километров», при этом цикл указан не был. Снаряженная масса электрокроссовера составила 1815 килограммов, что на 100 килограммов тяжелее Belgee X50 с ДВС.

Ранее Лукашенко поручил к 1 января 2025 года «создать необходимые технологические мощности для производства тех компонентов, которые используются в электромобилях», и запустить серийную сборку таких машин.

По предварительным данным, выпуском электромоторов займется предприятие «Могилевлифтмаш», которое в настоящее время производит тяговые двигатели для пассажирского и грузового транспорта; силовую электронику поручат компании «Измеритель», а батареи — 1AK-Group. Поставки ячеек для АКБ планируется наладить из Китая, а сборка и тестирование элементов питания будут в зоне ответственности белорусов.