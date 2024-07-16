Kia Cerato возвращается в Россию: новые цены и характеристики

В этом году российский авторынок пополнился новым Kia Cerato 2024 модельного года. Обновленный седан доступен в двух комплектациях: Luxe и Prestige, предложенных по цене 2,69 млн и 2,84 млн рублей соответственно. Продажи осуществляются через двух дилеров в столице, сообщает SPEEDME.RU.

Базовая комплектация Luxe за 2,69 млн рублей оснащена 1.6-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 л.с. и автоматической коробкой передач с передним приводом. Версия Prestige, стоимостью 2,84 млн рублей, получила 2.0-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Kia Cerato 2024 года, представляющий четвертое поколение, прошел рестайлинг и теперь предлагает расширенный набор функций для безопасности и комфорта водителя и пассажиров.

В число оснащений входят подушки безопасности, системы предотвращения столкновения, удержания в полосе, круиз-контроль, мультимедиа с поддержкой смартфонов, подогрев сидений и руля. Стоимость Kia Cerato варьировалась в прошлом году от 2,15 млн рублей в сентябре до 3,3 млн рублей к концу года. Новые цены и обновления делают этот седан привлекательным выбором на российском рынке.