Tesla предлагает увеличить запас хода Model Y за 1600 долларов

Tesla Model Y сможет проезжать больше. Но не бесплатно. Компания начала продавать беспроводное обновление ПО популярного кроссовера, которое увеличит его запас хода. Обновление под названием Energy Boost стоит тысячу либо 1600 долларов и сделает Model Y «дальнобойнее» на 48 либо 80 километров, сообщает издание Electrek. Американские владельцы Tesla уже начали видеть его в мобильных приложениях, но доступно оно не для всех.

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Energy Boost смогут купить только владельцы заднеприводного Tesla Model Y. Недавно такая версия кроссоверов лишилась версии Standard Range и подорожала. В Tesla тогда заявили, что батарея кроссовера на самом деле больше, чем было заявлено, и пообещала выпустить обновление, которое прибавит к запасу хода до 97 километров.

В реальности прибавка оказалась меньше. Кроме того, компания на всякий случай добавляет, что оценка дополнительного запаса хода «основана на внутреннем моделировании» и может меняться в зависимости от возраста батареи и даже манеры вождения.

Многие владельцы отреагировали на обновление негативно, так как взимание платы за полный функционал уже имеющейся в электрокаре батарее им показалось несправедливым.

Похожее спорное решение пару лет назад применила BMW, запустив платную подписку на подогрев сидений. Она продержалась чуть больше года и была отменена, так как клиентам не нравилось платить за «вшитые» в машину услуги.