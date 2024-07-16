Названы сроки начала производства отечественного автомобиля «Атом»

Производство отечественных электромобилей «Атом» начнется в июле 2025 года. Об этом сообщает портал «Автовзгляд» со ссылкой на документ Минэкономразвития, уточняющий информацию по электромобилям, выпуск которых будет налажен в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

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«О том, что электромобиль «Атом» встанет на конвейер в 2025 году, стало известно уже давно. Теперь же появились более точные сроки серийного запуска производства — июль 2025 года. Вместе с базовой версией модели будут доступны два варианта для такси и машина для каршеринга», — говорится в сообщении.



По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади. Новинка получит распашные двери без центральных стоек.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км. «Атом» будет стоить от 3,3 млн рублей.